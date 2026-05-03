Verstappen tobt: „Lewis verplempert unsere Zeit!“

„Luft nach oben“

Der Ärger über die Aktion ist bei Verstappen jedenfalls noch nicht verfolgen. „Ich musste ihn also vorbeilassen, aber er kommt nicht vorbei. Also verlieren wir vier Sekunden, weil er hinter mir bleibt. Er hat unsere Zeit verplempert. Ich weiß nicht, was ich da sonst noch hätte machen sollen, schon ein wenig schade“, kritisiert der 28-Jährige.