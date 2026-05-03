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Nach Sprint-Aufreger

Verstappen tobt: „Lewis verplempert unsere Zeit!“

Formel 1
03.05.2026 13:26
Max Verstappen hat nach dem Sprint-Rennen Kritik an Lewis Hamilton geübt.
Max Verstappen hat nach dem Sprint-Rennen Kritik an Lewis Hamilton geübt.(Bild: AFP/GREG BAKER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Lewis Hamilton verplempert unsere Zeit“, kritisiert Verstappen seinen Konkurrenten und spielt damit auf eine Szene im Sprint-Rennen am Samstag in Miami an. Diese hat beim Niederländer offenbar Spuren hinterlassen. 

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Schon kurz nach dem Start kamen sich Hamilton und Verstappen am Samstag in die Quere. Dabei kam es auch zu einer Berührung der beiden Boliden. Die beiden ehemaligen Formel-1-Weltmeister lieferten sich ein intensives Duell. Schließlich landeten beide kurzfristig neben der Bahn.

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Bevor eine mögliche Strafe ausgesprochen werden konnte, kam die Anweisung an Verstappen, seinen Konkurrenten im Ferrari vorbeifahren zu lassen. Der Niederländer beugte sich den Anweisungen seines Rennstalls, wenngleich er dem vorbeifahrenden Briten mit einem Handzeichen seinen Unmut darüber zeigte. 

„Luft nach oben“
Der Ärger über die Aktion ist bei Verstappen jedenfalls noch nicht verfolgen. „Ich musste ihn also vorbeilassen, aber er kommt nicht vorbei. Also verlieren wir vier Sekunden, weil er hinter mir bleibt. Er hat unsere Zeit verplempert. Ich weiß nicht, was ich da sonst noch hätte machen sollen, schon ein wenig schade“, kritisiert der 28-Jährige. 

Ansonsten zeigte sich der Red-Bull-Pilot aber zufriedener als zuletzt: „Als ich frei fahren konnte, fühlte sich das Auto gar nicht so schlecht an. Ich habe einen Mercedes eingeholt. Das Tempo war also in Ordnung, auch wenn ich denke, dass auf unserer Seite noch ziemlich Luft nach oben ist.“ 

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