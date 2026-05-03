Diese leere Kirche wird jetzt zu Sportler-Paradies

Rund 600 Quadratmeter Spielwiese für Sportler

Der Rest des rund 600 Quadratmeter großen Kirchenraums wird zur Spielwiese für Sportler. „Wenn nichts dazwischenkommt, starten wir im Juni mit dem Einbau der Boulderwände“, zeigt sich Mattle zuversichtlich. So viel Optimismus hatte der Betreiber von Boulderhallen in Dornbirn, Rankweil und Imst nicht immer. „Es gab Momente, da schien das Projekt einfach zu utopisch“, erinnert sich der Unternehmer. Schon in seiner Studienzeit in Innsbruck wälzte Mattle erste Ideen für eine Boulderhalle. Quadratisch, praktisch, gut lautete damals der Anspruch. Zehn Jahre später tat sich die Jahrhundertchance mit der Kirche auf.