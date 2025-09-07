Kletterin stürzt vor Augen des Ehemanns in den Tod

Bergtragödie am Samstagnachmittag im Tiroler Oberland: Eine Kletterin (50) aus Bayern stürzte in Wildermieming vor den Augen des Ehemanns ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der hinterbliebene Gatte musste mit dem Hubschrauber geborgen werden. Die Unfallursache ist noch ein Rätsel.
Zum Unglück kam es kurz vor 14 Uhr. Das Ehepaar aus dem bayerischen Landkreis Erding kletterte die Route namens „Andrea“ im Bereich „Stöttlwand – Fischplatten“ unterhalb der 2741 Meter hohen Griesspitze in der Mieminger Kette. „Aus derzeit noch ungeklärter Ursache stürzte die 50-Jährige plötzlich aus großer Höhe ab und blieb im plattigen Bereich der Kletterroute regungslos liegen“, heißt es vonseiten der Alpinpolizei.
Tödliche Verletzungen erlitten
Für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod der 50-Jährigen feststellen. Ihr hinterbliebener Ehemann (56), der das Unglück mitansehen musste, wurde vom Helikopter aus der Kletterroute geborgen. Er blieb unverletzt.
Ermittlungen zur Unfallursache
An der Unfallstelle seien noch am Samstag erste Erhebungen getätigt worden. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache werden am Sonntag fortgesetzt, hieß es. Die Leiche wurde mit dem Polizeihelikopter Libelle Tirol geborgen und ins Tal geflogen.
Im Einsatz standen die Bergrettung Mieming, die Besatzungen des Rettungs- sowie des Polizeihubschraubers, mehrere Polizeistreifen und die Alpinpolizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.