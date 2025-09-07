Kletterin stürzt vor Augen des Ehemanns in den Tod

Ermittlungen zur Unfallursache

An der Unfallstelle seien noch am Samstag erste Erhebungen getätigt worden. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache werden am Sonntag fortgesetzt, hieß es. Die Leiche wurde mit dem Polizeihelikopter Libelle Tirol geborgen und ins Tal geflogen.

Im Einsatz standen die Bergrettung Mieming, die Besatzungen des Rettungs- sowie des Polizeihubschraubers, mehrere Polizeistreifen und die Alpinpolizei.