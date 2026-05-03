„Plötzlich stand ich nackt vor allen Fahrgästen!“

Unterschiedliche Schilderungen

Der Vorfall wurde ÖBB-intern untersucht. „Die Wahrnehmungen des Vorfalls weichen voneinander ab“, heißt es. Die Zugbegleiter gaben an, mehrere Minuten vor der Tür der Toilette gewartet zu haben, nachdem der Fahrgast sie auf die „gesundheitlichen Probleme“ hingewiesen habe. Da sich der Zug bereits Wien näherte, habe man den Passagier danach erneut zum Vorzeigen des Fahrscheins aufgefordert – und dann das Öffnen der Tür angekündigt. „Zudem hat sich ein Mitarbeiter so positioniert, dass den anderen Fahrgästen die Sicht versperrt war“, sagt ein ÖBB-Sprecher. C. bestreitet das.