Mit Skischuhen am Gipfel: Mann abgestürzt, tot!

Zur Tragödie war es kurz nach 14 Uhr im Bereich des Hinteren Wurmkogels (3082 Meter) gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 39-jährige Deutsche hatte sich bei der Bergstation der 4er-Sesselbahn Wurmkogel II seine Skier abgeschnallt. Daraufhin stapfte er mit seinen Skischuhen auf den Gipfel, um dort die Aussicht zu genießen.