Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Sölden

Mit Skischuhen am Gipfel: Mann abgestürzt, tot!

Tirol
07.04.2026 10:57
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schreckliche Tragödie am Ostermontag im Tiroler Ötztal: Ein 39-jähriger Wintersportler aus Deutschland, der sich seine Skier abgeschnallt hatte und mit Skischuhen auf einen Gipfel gestapft war, stürzte nach einem Wechtenbruch 200 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt. Mehrere Personen wurden Zeugen des Unglücks!

0 Kommentare

Zur Tragödie war es kurz nach 14 Uhr im Bereich des Hinteren Wurmkogels (3082 Meter) gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 39-jährige Deutsche hatte sich bei der Bergstation der 4er-Sesselbahn Wurmkogel II seine Skier abgeschnallt. Daraufhin stapfte er mit seinen Skischuhen auf den Gipfel, um dort die Aussicht zu genießen.

Der Gipfel des Hinteren Wurmkogels – vorne die Bergstation des Sesselliftes.
Der Gipfel des Hinteren Wurmkogels – vorne die Bergstation des Sesselliftes.(Bild: ZOOM Tirol)

200 Meter über felsiges Gelände
Beim Abstieg bzw. am Rückweg zur Bergstation, der mit zwei Einheimischen im Alter von 36 und 69 Jahren erfolgte, passierte es dann! „Es kam zu einem Wechtenbruch, wodurch der 39-Jährige circa 200 Meter durch steiles, felsdurchsetztes Gelände abstürzte“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen (Symbolbild).
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Für Wintersportler kam jede Hilfe zu spät
Mehrere Wintersportler wurden Augenzeugen des Unglücks. Trotz sofort eingeleiteter Rettungskette konnte der eintreffende Notarzt des Rettungshubschraubers nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Lesen Sie auch:
Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. 
Schwer verletzt
Junge Frau kam über Piste hinaus und stürzte ab
06.04.2026
Ins Spital gebracht
Snowboarder rutscht in Skifahrer: Schwer verletzt
06.04.2026

Heimtückische Gefahr im Hochgebirge
Ein sogenannter Wechtenbruch bezeichnet das plötzliche Abbrechen einer Schneewechte, also einer durch Wind gebildeten Schneeablagerung an Gebirgskämmen oder Graten. Dies ist eine sehr tückische Gefahr im Hochgebirge, da die tatsächliche Bruchlinie oft weit hinter der sichtbaren Kante im scheinbar sicheren flachen Gelände liegt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.04.2026 10:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖtztalDeutschland
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf