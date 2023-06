Katzenberger-Mama ritzt Beschimpfungen in TV-Gerät

Sie rastet aus und randaliert!

„Bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will. Bitte sagt ihm, dass ich ihn nicht mehr will“, schrieb Iris Klein am Wochenende in einer Instagram-Story. „Er will halt ’ne Menge Geld von mir. Bitte sagt ihm, er soll selbst arbeiten gehen und sein eigenes verdienen.“