David Garrett geigt im Sommer in Mörbisch auf

Mit Album „Millennium Symphony“ auf Tour

Ein weiteres spannendes Kapitel in der Karriere von David Garrett hat mit der Veröffentlichung seines Albums „Millennium Symphony“ begonnen. Nach der ausverkauften Arena-Tour, die ihn mit dem Orchester im Vorjahr nach Deutschland und Österreich führte, setzt der Künstler mit seiner Band die Erfolgsstory fort und ist im Sommer 2026 in den schönsten Open-Air-Plätzen live zu erleben. Sein einziges Konzert in Österreich gibt David Garrett am 19. August auf der Seebühne Mörbisch.