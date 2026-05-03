David Garrett geigt im Sommer in Mörbisch auf

Das einzige Österreich-Konzert 2026 findet am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch statt.
Seit mehr als 30 Jahren begeistert David Garrett mit seinen Violinvariationen. Mit meisterhaften Klassik-Interpretationen und als einzigartiger Crossover-Performer verschob der Superstar die Grenzen zwischen E- und U-Musik und stieß so in neue Dimensionen vor.
Mit Album „Millennium Symphony“ auf Tour
Ein weiteres spannendes Kapitel in der Karriere von David Garrett hat mit der Veröffentlichung seines Albums „Millennium Symphony“ begonnen. Nach der ausverkauften Arena-Tour, die ihn mit dem Orchester im Vorjahr nach Deutschland und Österreich führte, setzt der Künstler mit seiner Band die Erfolgsstory fort und ist im Sommer 2026 in den schönsten Open-Air-Plätzen live zu erleben. Sein einziges Konzert in Österreich gibt David Garrett am 19. August auf der Seebühne Mörbisch.
Popsongs neu interpretiert
In seiner „Millennium Symphony“ interpretiert Garrett die größten Popsongs der vergangenen 25 Jahre neu, so etwa Mega-Hits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Avicii, Beyoncé und Harry Styles. Deren Live-Inszenierung in großem Rahmen darf mit Spannung erwartet werden. Rasch Tickets sichern!
Karten: www.oeticket.com
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