Vom Laientheater auf die unterhaltsame Politbühne

Seit 2012 steht Bernd Strobl der Gemeinde Ollersdorf als Bürgermeister vor, seit dem Vorjahr ist der 51-Jährige Klubobmann der ÖVP Burgenland. Politische Laien mögen in dieser Funktion „Männer fürs Grobe“ orten: Man richtet dem andersfarbigen Widerpart mit Formulierungen, die der jeweilige Parteichef niemals in den Mund nehmen würde, aus, was von den Ideen gehalten wird. Und das ist immer: Nichts. Strobl, dem die Rolle auf den Leib geschneidert ist, schaut kurz auf und repliziert auf diese Job-Description: „Wenn ein bisschen schärfer geredet werden muss, bin ich zur Stelle.“ Dass ihn dann der Kontrahent manchmal am liebsten am Krawattl packen würde – die Chancen stehen gut, Strobl hat 300 daheim – sieht er ein. „Dann gehen wir auf einen Schweinsbraten, reden uns aus und alles ist gut. Politik ist Politik.“