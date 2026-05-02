Das sagt Zürich-Trainer Messner nach dem Aus

Die Ära als Interims-Trainer bei Grasshoppers Zürich endet für Gernot Messner etwas früher als geplant. Auch unter ihm fand der Erstligist nicht in die Spur. Jetzt stellt es ihm der Klub frei, wie es mit ihm weitergeht. Der Kärntner verrät, wohin ihn sein erster Weg nun führt. . .
Nach nur einem Sieg in vier Partien der 1. Schweizer Liga und dem bitteren Cup-Aus im Halbfinale gegen Zweitligist Lausanne (0:2) ist fix: Gernot Messner ist ab Sonntag nicht mehr Interimstrainer der Grasshoppers Zürich.
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