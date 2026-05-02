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„Wäre noch Coach“

Das sagt Zürich-Trainer Messner nach dem Aus

Fußball International
02.05.2026 21:57
Gernot Messner
Gernot Messner(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Die Ära als Interims-Trainer bei Grasshoppers Zürich endet für Gernot Messner etwas früher als geplant. Auch unter ihm fand der Erstligist nicht in die Spur. Jetzt stellt es ihm der Klub frei, wie es mit ihm weitergeht. Der Kärntner verrät, wohin ihn sein erster Weg nun führt. . .

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Nach nur einem Sieg in vier Partien der 1. Schweizer Liga und dem bitteren Cup-Aus im Halbfinale gegen Zweitligist Lausanne (0:2) ist fix: Gernot Messner ist ab Sonntag nicht mehr Interimstrainer der Grasshoppers Zürich.

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