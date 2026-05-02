Mopedfahrer (16) kollidierte mit Freund – Sturz!

Mit Verletzungen und einer Anzeige endete am Staatsfeiertag der Moped-Ausflug mit Freunden für einen 16-Jährigen im Tiroler Unterland. Der Jugendliche kollidierte mit einem 15-Jährigen und kam zu Sturz. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Gefährt des Burschen nicht zugelassen ist.
Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein). Mehrere Jugendliche waren laut Polizei mit ihren Mopeds auf der Unterinntalstraße von Wiesing kommend in Richtung Dorfzentrum unterwegs.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Dabei kamen sich der 15- und 16-Jährige mit ihren Gefährten etwas zu nahe. Die Mopeds kollidierten und der ältere Jugendliche stürzte. „Er wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert“, berichtete die Exekutive.
Nicht zum Verkehr zugelassen
Auf den Jugendlichen wartet aber noch weiterer Ärger. „Das Moped des 16-Jährigen war nicht zum Verkehr zugelassen“, hieß es weiter. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein folgt.
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