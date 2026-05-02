Mopedfahrer (16) kollidierte mit Freund – Sturz!

Mit Verletzungen und einer Anzeige endete am Staatsfeiertag der Moped-Ausflug mit Freunden für einen 16-Jährigen im Tiroler Unterland. Der Jugendliche kollidierte mit einem 15-Jährigen und kam zu Sturz. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Gefährt des Burschen nicht zugelassen ist.