Unterhaltsgarantiefonds lässt auf sich warten

Der für heuer angekündigte Unterhaltsgarantiefonds für Alleinerziehende lässt weiter auf sich warten. Vom zuständigen Finanzministerium heißt es allerdings, man befinde sich „in finaler Abstimmung mit den Regierungspartnern“.
Dabei geht es dem Vernehmen nach um einige juristische Detailfragen. „Wir arbeiten mit Hochdruck, um zeitnahe in Begutachtung gehen zu können“, betonte das SPÖ-geführte Sozialministerium. Auch im Büro von Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) wollte man nicht weiter ins Detail gehen, woran es hakt. Man sei dazu in der Koalition „noch in Verhandlung“, hieß es auf Anfrage seitens der APA.
Fonds bereits im Budgetvoranschlag fixiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende, die keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, ist eine langjährige Forderung der SPÖ zur Vermeidung von Frauen- und Kinderarmut. Im Regierungsprogramm wurde ein Fonds in Höhe von 35 Millionen Euro ab 2026 zur Unterstützung, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben, festgeschrieben und auch im Budgetvoranschlag fixiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.