Unterhaltsgarantiefonds lässt auf sich warten

Dabei geht es dem Vernehmen nach um einige juristische Detailfragen. „Wir arbeiten mit Hochdruck, um zeitnahe in Begutachtung gehen zu können“, betonte das SPÖ-geführte Sozialministerium. Auch im Büro von Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) wollte man nicht weiter ins Detail gehen, woran es hakt. Man sei dazu in der Koalition „noch in Verhandlung“, hieß es auf Anfrage seitens der APA.