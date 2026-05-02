Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NHL-Playoffs

Sabres und Golden Knights erreichen nächste Runde

US-Sport
02.05.2026 11:31
Große Freude bei den Buffalo Sabres!
Große Freude bei den Buffalo Sabres!(Bild: AFP/BRUCE BENNETT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Buffalo Sabres und die Vegas Golden Knights haben im Playoff der NHL die zweite Runde erreicht. 

0 Kommentare

Die Sabres besiegelten am Freitag (Ortszeit) mit einem 4:1 bei den Boston Bruins das Aus des sechsfachen Stanley-Cup-Champions und gewannen die Serie 4:2. Las Vegas setzte sich ebenfalls auswärts gegen Utah Mammoth 5:1 durch und stieg mit 4:2-Siegen auf. Die Golden Knights treffen im Viertelfinale auf die Anaheim Ducks. Die Sabres bekommen es mit Tampa oder Montreal zu tun.

Denn Tampa Bay Lightning erzwang gegen die Montreal Canadiens durch das von Gage Goncalves auswärts fixierte 1:0 nach Verlängerung ein Entscheidungsspiel. Das siebente Match der Serie steigt am Sonntag in Florida.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
02.05.2026 11:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
120.011 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
112.889 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
87.156 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3275 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
619 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr US-Sport
NHL-Playoffs
Sabres und Golden Knights erreichen nächste Runde
„Ein Wahnsinnsmatch“
Pöltl-Klub Toronto erzwingt Entscheidungsspiel
NBA-Play-offs
Rekord-Halbzeit: Knicks blamierten Hawks
Besuch bei Dolphins
Schwergewichte haben mit Antonelli ihren Spaß
Herzzerreißend
Ex-NFL-Profi stirbt mit gerade einmal 35 Jahren!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf