Sabres und Golden Knights erreichen nächste Runde

Die Sabres besiegelten am Freitag (Ortszeit) mit einem 4:1 bei den Boston Bruins das Aus des sechsfachen Stanley-Cup-Champions und gewannen die Serie 4:2. Las Vegas setzte sich ebenfalls auswärts gegen Utah Mammoth 5:1 durch und stieg mit 4:2-Siegen auf. Die Golden Knights treffen im Viertelfinale auf die Anaheim Ducks. Die Sabres bekommen es mit Tampa oder Montreal zu tun.