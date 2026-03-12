Fleißige Schüler für Papageienzentrum im Einsatz

Winzer von morgen helfen schon heute

Auch die große Weinlaube im Vorgarten, die den Besuchern im Sommer Schatten spenden wird, hatte über viele Jahre hinweg keinen Schnitt mehr gesehen. Genau dort rückte nun ein besonderer Hilfstrupp an: 24 Schüler des zweiten Jahrgangs der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg kamen gemeinsam mit ihren Lehrern Johannes Friedberger und Bernhard Schmuckenschlager vorbei – ausgerüstet mit Scheren, Sägen und viel Tatendrang.