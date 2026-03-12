Fleißige Schüler für Papageienzentrum im Einsatz

Der Umzug der ARGE Papageienschutz kommt mit großen Schritten näher. Dank der beherzten Hilfe der Weinbauschüler aus Klosterneuburg wurde nun die jahrelang verwilderte Weinlaube wieder in Form gebracht. Die Chancen stehen gut, dass die Vögel im Herbst in ihrem neuen Zuhause frische Trauben naschen können.
Für das Wiener Vogelschutzzentrum der ARGE Papageienschutz gibt es nach einer langen Zeit der Unsicherheit endlich Hoffnung: Nach intensiver Suche wurde ein neuer Standort gefunden, der Umzug nach Simmering steht kurz bevor. Auf dem neuen Gelände muss noch einiges wieder in Form gebracht werden. Die Renovierung läuft auf Hochtouren, damit die exotischen Vögel artgerecht gehalten werden können.
Winzer von morgen helfen schon heute
Auch die große Weinlaube im Vorgarten, die den Besuchern im Sommer Schatten spenden wird, hatte über viele Jahre hinweg keinen Schnitt mehr gesehen. Genau dort rückte nun ein besonderer Hilfstrupp an: 24 Schüler des zweiten Jahrgangs der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg kamen gemeinsam mit ihren Lehrern Johannes Friedberger und Bernhard Schmuckenschlager vorbei – ausgerüstet mit Scheren, Sägen und viel Tatendrang.
In knapp zwei Stunden verwandelten sie mit geübten Handgriffen das überwucherte Dickicht wieder in eine gepflegte Weinlaube. Wenn alles gut geht, könnten dort im Herbst wieder Trauben wachsen – eine willkommene süße Köstlichkeit für die Papageien.
Auch Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“ Tierecke, war bei der Aktion vor Ort und zeigte sich beeindruckt: „Es ist wunderschön zu sehen, wie junge Menschen sofort mit anpacken, wenn Tiere Hilfe brauchen. Die Schüler haben heute Großartiges geleistet – und damit auch den Papageien eine große Freude gemacht.“
Für Nadja Ziegler, Gründerin und Leiterin der ARGE Papageienschutz, ist die Unterstützung ein wichtiges Zeichen. „Wir sind unglaublich erleichtert, endlich einen neuen Standort gefunden zu haben. Aber ein Umzug mit so vielen Papageien ist eine riesige Herausforderung. Wir benötigen weiterhin helfende Hände – und auch Spenden, damit wir alles für unsere gefiederten Schützlinge vorbereiten können.“
Wertvolle Arbeit
Seit Jahrzehnten kümmert sich der Verein um Papageien, die aus schlechter Haltungen befreit wurden, abgegeben werden mussten oder schlicht keinen Platz mehr hatten. Viele der intelligenten Vögel kommen traumatisiert an, lebten zuvor allein oder unter schlechten Bedingungen. Im Schutzzentrum werden sie medizinisch versorgt und – so gut es geht – wieder mit Artgenossen vergesellschaftet.
Jeder kann mithelfen
Bis der große Umzug nach Simmering geschafft ist, bleibt noch viel zu tun: Volieren müssen vorbereitet, Anlagen adaptiert und Außenbereiche instand gesetzt werden. Wer mithelfen möchte – sei es mit Muskelkraft, Sachspenden oder handwerklichem Geschick – kann sich direkt bei der ARGE Papageienschutz melden. Jede Hilfe zählt, damit die bunten Bewohner bald sicher in ihr neues Zuhause übersiedeln können.
Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte,
kann dies mit einer Spende machen:
„Verein Freunde der Tierecke“
IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
Kennwort: Papagei
Oder bequem online hier spenden!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.