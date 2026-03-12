Vorteilswelt
Weinlaube gerettet

Fleißige Schüler für Papageienzentrum im Einsatz

Tierecke
12.03.2026 11:30
Der zweite Jahrgang der Wein- und Obstbauschule Klosterneuburg schnitt die verwilderte Weinlaube ...
Der zweite Jahrgang der Wein- und Obstbauschule Klosterneuburg schnitt die verwilderte Weinlaube fachmännisch zurück. Vielen Dank für diesen tollen Einsatz!(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal Stock Adobe)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Der Umzug der ARGE Papageienschutz kommt mit großen Schritten näher. Dank der beherzten Hilfe der Weinbauschüler aus Klosterneuburg wurde nun die jahrelang verwilderte Weinlaube wieder in Form gebracht. Die Chancen stehen gut, dass die Vögel im Herbst in ihrem neuen Zuhause frische Trauben naschen können. 

0 Kommentare

Für das Wiener Vogelschutzzentrum der ARGE Papageienschutz gibt es nach einer langen Zeit der Unsicherheit endlich Hoffnung: Nach intensiver Suche wurde ein neuer Standort gefunden, der Umzug nach Simmering steht kurz bevor. Auf dem neuen Gelände muss noch einiges wieder in Form gebracht werden. Die Renovierung läuft auf Hochtouren, damit die exotischen Vögel artgerecht gehalten werden können. 

Winzer von morgen helfen schon heute
Auch die große Weinlaube im Vorgarten, die den Besuchern im Sommer Schatten spenden wird, hatte über viele Jahre hinweg keinen Schnitt mehr gesehen. Genau dort rückte nun ein besonderer Hilfstrupp an: 24 Schüler des zweiten Jahrgangs der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg kamen gemeinsam mit ihren Lehrern Johannes Friedberger und Bernhard Schmuckenschlager vorbei – ausgerüstet mit Scheren, Sägen und viel Tatendrang.

Johannes Friedberger (li.) und Bernhard Schmuckenschlager (re.) von der HBLA für Wein- und ...
Johannes Friedberger (li.) und Bernhard Schmuckenschlager (re.) von der HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg mit „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner (2te v.l.) und Nadja Ziegler (2te v.r.) vom Papageienschutzzentrum freuten sich über die gemeinsame Aktion.(Bild: Imre Antal)

In knapp zwei Stunden verwandelten sie mit geübten Handgriffen das überwucherte Dickicht wieder in eine gepflegte Weinlaube. Wenn alles gut geht, könnten dort im Herbst wieder Trauben wachsen – eine willkommene süße Köstlichkeit für die Papageien.

Auch Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“ Tierecke, war bei der Aktion vor Ort und zeigte sich beeindruckt: „Es ist wunderschön zu sehen, wie junge Menschen sofort mit anpacken, wenn Tiere Hilfe brauchen. Die Schüler haben heute Großartiges geleistet – und damit auch den Papageien eine große Freude gemacht.“

+2
Fotos

Für Nadja Ziegler, Gründerin und Leiterin der ARGE Papageienschutz, ist die Unterstützung ein wichtiges Zeichen. „Wir sind unglaublich erleichtert, endlich einen neuen Standort gefunden zu haben. Aber ein Umzug mit so vielen Papageien ist eine riesige Herausforderung. Wir benötigen weiterhin helfende Hände – und auch Spenden, damit wir alles für unsere gefiederten Schützlinge vorbereiten können.“

Die „Krone“ Tierecke besucht die Tiere regelmäßig und unterstützt die Einrichtung dank der ...
Die „Krone“ Tierecke besucht die Tiere regelmäßig und unterstützt die Einrichtung dank der Spenden unserer Leser auch finanziell. Eine Herzensangelegenheit für Maggie Entenfellner (li.) und Nadja Ziegler (re.).(Bild: Katharina Lattermann)

Wertvolle Arbeit
Seit Jahrzehnten kümmert sich der Verein um Papageien, die aus schlechter Haltungen befreit wurden, abgegeben werden mussten oder schlicht keinen Platz mehr hatten. Viele der intelligenten Vögel kommen traumatisiert an, lebten zuvor allein oder unter schlechten Bedingungen. Im Schutzzentrum werden sie medizinisch versorgt und – so gut es geht – wieder mit Artgenossen vergesellschaftet. 

Jeder kann mithelfen
Bis der große Umzug nach Simmering geschafft ist, bleibt noch viel zu tun: Volieren müssen vorbereitet, Anlagen adaptiert und Außenbereiche instand gesetzt werden. Wer mithelfen möchte – sei es mit Muskelkraft, Sachspenden oder handwerklichem Geschick – kann sich direkt bei der ARGE Papageienschutz melden. Jede Hilfe zählt, damit die bunten Bewohner bald sicher in ihr neues Zuhause übersiedeln können. 

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, 
kann dies mit einer Spende machen: 
„Verein Freunde der Tierecke“ 
IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
Kennwort: Papagei 
Oder bequem online hier spenden!

Tierecke
12.03.2026 11:30
