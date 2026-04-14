Trumps illegale Zölle – jetzt wird zurückgezahlt

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde teilte in einem Gerichtsdokument mit, dass die erste Entwicklungsphase des sogenannten „Cape-Systems“ abgeschlossen sei. Dieses soll die Rückerstattungen bündeln und vereinfachen. Statt jede einzelne Einfuhr separat abzuwickeln, sollen betroffene Unternehmen künftig eine einzige elektronische Überweisung erhalten.