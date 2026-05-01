Unbekannte schnitten Mooskirchener Maibaum um

Wie in vielen österreichischen Gemeinden wurde gestern auch im steirischen Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) ein traditioneller Maibaum aufgestellt. Nur wenige Stunden nach dem feierlichen Aufstellen wurde die Feuerwehr aber erneut zum Marktplatz gerufen: Der Maibaum wurde von Unbekannten mutwillig wieder umgeschnitten.