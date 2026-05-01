Unbekannte schnitten Mooskirchener Maibaum um

In der Nacht auf Freitag schnitten Unbekannte den Maibaum am Marktplatz in Mooskirchen um. Dabei wurden Fahnenmasten, Dächer und Fassaden beschädigt. Die Feuerwehr hat den Baum repariert und wieder aufgestellt.
Wie in vielen österreichischen Gemeinden wurde gestern auch im steirischen Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) ein traditioneller Maibaum aufgestellt. Nur wenige Stunden nach dem feierlichen Aufstellen wurde die Feuerwehr aber erneut zum Marktplatz gerufen: Der Maibaum wurde von Unbekannten mutwillig wieder umgeschnitten.
Maibaum wurde wieder aufgestellt
Kurz vor drei Uhr morgens bot sich den Kameraden ein Bild der Verwüstung: Als der Baum umgeschnitten wurde, beschädigte er Fahnenmasten, Hausdächer, Fassaden, eine Steinstiege und handbemalte Figuren. Ein Scherz endete in Mooskirchen in schwerer Sachbeschädigung.
Die Feuerwehrleute ließen sich davon aber nicht unterkriegen. Gemeinsam mit der Firma Anton Matlas wurde bis in die Morgenstunden geschuftet, um den Baum zu reparieren und wieder aufzustellen.
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