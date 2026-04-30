Anrainer hört Hilferufe von vermisster 91-Jährigen

Glückliches Ende einer Suchaktion in Mondsee in OÖ: Am späten Abend wurde bemerkt, dass eine 91-jährige Demenzkranke aus dem örtlichen Altersheim verschwunden war. Einem aufmerksamen Anrainer ist es zu verdanken, dass die Frau gefunden wurde.
In der Nacht zum Donnerstag nahm ein Bewohner im Mondsee Hilfeschreie wahr und alarmierte die Polizei. Eine Streife entdeckte wenig später eine 91-Jährige, die aus dem örtlichen Altersheim abgängig war und nach der auch schon die Feuerwehr gesucht hatte.
Unterkühlt ins Spital
Die Rettung versorgte die Demenzkranke und brachte sie unterkühlt und leicht verletzt ins Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck.
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