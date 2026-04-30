Dieses Café geht Mitarbeitern und Kunden ans Herz

„Es hilft gegen drohende Einsamkeit“

Schon beim Eintreten wird klar: Hier geht es um mehr als Kaffee und Kuchen. Frau Doris (72) und Frau Marianne (81), an diesem Tag die „Omas vom Dienst“, empfangen die Gäste mit einer Herzlichkeit, die man nicht spielen kann. Sie erklären den Ablauf, plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen – und geben damit gleich einen ehrlichen Einblick in das Konzept hinter der Vollpension. Dass sie und ihre Kolleginnen sich mit fünf oder zehn Stunden Arbeit ihre Pension aufbessern, erzählen sie ganz selbstverständlich. Viel wichtiger aber: „Es ist eine total herzerwärmende Arbeit – und sie hilft gegen die drohende Einsamkeit.“