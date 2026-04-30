Welt der Sinne, Satire-Abend & Serien-Stars

Das Event-Highlight dieser Woche präsentiert die „Krone“ in Wels. Serien-Stars und Cosplay lassen die Augen von großen und kleinen Besuchern der Austria Comic Con zum Leuchten bringen. Quantenphysiker Florian Aigner entführt in die Physik der Sinne; historisch wird es bei der Zillenfahrt am Traunsee. Wer noch Pflanzerl für den Garten sucht, sollte auf jeden Fall in Weitersfelden vorbeischauen.