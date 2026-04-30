Neuer Schub für Linz-Flüge nach Frankfurt

Verbindung als Schlüssel im Wettbewerb

Die Frankfurt-Strecke gilt als Schlüsselroute für den Linzer Flughafen. Sie entscheidet mit darüber, wie gut Oberösterreich an das globale Flugnetz angebunden ist. Der nun umgesetzte Codeshare soll helfen, die Auslastung zu steigern und die Verbindung langfristig abzusichern. Offen bleibt, wie stark die Nachfrage in den kommenden Monaten tatsächlich anzieht – gerade vor dem Hintergrund eines angespannten europäischen Luftfahrtmarkts.