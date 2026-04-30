Neuer Schub für Linz-Flüge nach Frankfurt

Mit dem Codeshare-Deal mit der Lufthansa ist ein zentraler Punkt im Vertrag mit dem Land OÖ erfüllt: Passagiere profitieren ab Linz nun von durchgehenden Tickets und Gepäckabfertigung – ein wichtiger Schritt für den Airport und die neue Verbindung.
Konkret bedeutet das für Reisende eine deutliche Erleichterung: Flüge ab Linz über Frankfurt zu internationalen Zielen können ab sofort mit nur einer Bordkarte absolviert werden. Auch das Gepäck wird direkt bis zum Zielort durchgecheckt – ein Umstand, der vor allem für Geschäftsreisende und Vielflieger entscheidend ist.
Bei der dänischen Airline DAT, die diese Strecke bis zu drei Mal am Tag bedient, sieht man den Deal als strategischen Erfolg. Man freue sich, Codeshare-Partner der Lufthansa zu sein – das sei sowohl für die Vermarktung der Strecke als auch für die Positionierung der Airline ein „wichtiger Meilenstein“, heißt es.
Auch am Linzer Flughafen zeigt man sich zufrieden. Seit dem Start der Verbindung am 29. März zieht man eine erste positive Zwischenbilanz. Flughafen-Geschäftsführer Norbert Draskovits betont die Bedeutung stabiler Zubringer: Für international reisende Passagiere seien pünktliche und verlässliche Anschlüsse zentral.
Verbindung als Schlüssel im Wettbewerb
Die Frankfurt-Strecke gilt als Schlüsselroute für den Linzer Flughafen. Sie entscheidet mit darüber, wie gut Oberösterreich an das globale Flugnetz angebunden ist. Der nun umgesetzte Codeshare soll helfen, die Auslastung zu steigern und die Verbindung langfristig abzusichern. Offen bleibt, wie stark die Nachfrage in den kommenden Monaten tatsächlich anzieht – gerade vor dem Hintergrund eines angespannten europäischen Luftfahrtmarkts.
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