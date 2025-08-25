Kind erlitt bei Scooter-Sturz schwere Kopfwunden

Warum will diese Serie nicht abreißen? Schon wieder müssen wir von einem schweren Unfall mit einem Roller berichten. Dieses Mal ist ein Kind betroffen, das bei einem Sturz mit einem Scooter offenbar schwerste Kopfverletzungen erlitten hat. Die Retter waren lange vor Ort, ehe der Hubschrauber starten konnte.
Nach dem schweren Unfall mit zwei 14-jährigen Mädchen in Schlierbach, bei dem Rosa ihr Leben verlor, und einem Alko-Crash in Wels, passierte Montagabend das nächste Unheil mit einem Scooter.
Keinen Helm getragen
Gegen 18 Uhr verunglückte ein zwölfjähriger Bub mitten in Attnang-Puchheim mit seinem Gefährt. Dabei stürzte der Schüler, der keinen Helm getragen haben soll, so unglücklich zu Boden, dass er laut ersten Einschätzungen der alarmierten Retter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt.
Direktflug zu Spezialisten nach Linz
Sie versorgten das Kind mehr als eine Stunde vor Ort, ehe es per Rettungshelikopter in den Schockraum der Uniklinik Linz geflogen wurde. Der genaue Unfallhergang muss noch rekonstruiert werden – wir berichten auf krone.at, sobald es dazu neue Erkenntnisse gibt.
