Kind erlitt bei Scooter-Sturz schwere Kopfwunden

Warum will diese Serie nicht abreißen? Schon wieder müssen wir von einem schweren Unfall mit einem Roller berichten. Dieses Mal ist ein Kind betroffen, das bei einem Sturz mit einem Scooter offenbar schwerste Kopfverletzungen erlitten hat. Die Retter waren lange vor Ort, ehe der Hubschrauber starten konnte.