Sonne, Freifahrten und ein Blitz-Bieranstich

Es ging rekordverdächtig schnell: Nur zwei Schläge waren nötig, um den traditionellen Bieranstich am Urfahranermarkt in Linz zu schaffen. Draußen ging´s inzwischen bei bestem Wetter schon rund und die Besucher genossen die wilden Fahrten, flanierten an den Standln vorrüber und gönnten sich so manche Leckerei.
Mit einem zu dieser Zeit ungewohnten, aber eindrucksvollen Auftakt hat gestern der Urfahraner Frühjahrsmarkt begonnen: Punkt 17 Uhr durchbrachen die Pranger Schützen mit ohrenbetäubenden Salutschüssen die frühsommerliche Ruhe – ein Startsignal, das auf dem Festgelände niemand überhören konnte.
Eine Stunde Freifahrten
Ab diesem Moment gab es kein Halten mehr. Die Besucher strömten zu den Fahrgeschäften, denn natürlich wartete wieder ein besonderes Zuckerl: eine Stunde lang freies Fahren auf allen Attraktionen. Entsprechend dicht wurde es zwischen Autodrom, Karussells und neuen Highlights – ausgelassene Stimmung inklusive.
Bischof bewies Humor
Dazu zeigte sich auch das Wetter von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein begleitete den Eröffnungstag – und so mancher meinte augenzwinkernd, dafür könne es durchaus „himmlische Unterstützung“ gegeben haben. Schließlich ließ es sich auch Manfred Scheuer nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Der Bischof bewies dabei Humor und Volksfesttauglichkeit: Er besuchte den Kinder-Vergnügungspark – flankiert von Konditormeister Leo Jindrak und AK-Präsident Andreas Stangl.
Nur zwei Schläge fürs Fass
Auch sonst bot die offizielle Eröffnung das, was zu einem zünftigen Volksfest-Start am Urfahraner Donauufer gehört: Festreden, Rundgang – und natürlich der Bieranstich. Dabei wurde es heuer rekordverdächtig: Während VP-Stadtvize und Marktreferent Martin Hajart den Stutzen sicher in Position hielt, brauchte SP-Stadtchef Dietmar Prammer gerade einmal zwei Schläge, bis der Gerstensaft sprudelte – schneller geht’s kaum.
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