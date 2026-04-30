Sonne, Freifahrten und ein Blitz-Bieranstich

Bischof bewies Humor

Dazu zeigte sich auch das Wetter von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein begleitete den Eröffnungstag – und so mancher meinte augenzwinkernd, dafür könne es durchaus „himmlische Unterstützung“ gegeben haben. Schließlich ließ es sich auch Manfred Scheuer nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Der Bischof bewies dabei Humor und Volksfesttauglichkeit: Er besuchte den Kinder-Vergnügungspark – flankiert von Konditormeister Leo Jindrak und AK-Präsident Andreas Stangl.