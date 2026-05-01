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Die Stimme von Graz

Wo drückt der Schuh? Ihre Meinung ist gefragt!

Steiermark
01.05.2026 09:00
Graz wählt am 28. Juni – uns interessiert vorab Ihre Meinung!
Graz wählt am 28. Juni – uns interessiert vorab Ihre Meinung!(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, Christian Jauschowetz, Jürgen Fuchs, stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 28. Juni schwirren viele Themen durch die Grazer Stadtpolitik. Aber was bewegt die Einwohner wirklich? Das wollen wir von unseren Lesern wissen. Schreiben Sie uns Ihre Anliegen!

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Der Countdown läuft: Bereits Ende des nächsten Monats, am 28. Juni, wählt Graz einen neuen Gemeinderat – und damit auch den oder die Bürgermeister/in.

Geht es nach den „Krone“-Lesern, gibt es eine klare Favoritin: Bei unserer großen Onlineumfrage, an der im März allein in der Landeshauptstadt 1803 Personen teilgenommen haben, hatte Amtsinhaberin Elke Kahr von der KPÖ eindeutig die Nase vorn. 30 Prozent würden sie, wenn es diese Möglichkeit gäbe, direkt zur Bürgermeisterin wählen. Nur knapp dahinter liegt Kurt Hohensinner (ÖVP), den 27 Prozent am liebsten auf dem Stadtchef-Sessel sehen würden. Platz drei mit 13 Prozent der Stimmen geht an die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Was bewegt die Grazer außer dem mit Spannung erwarteten Urnengang sonst noch? Das hat das Meinungsforschungsinstitut IFDD erhoben – und etwa auf die Stadion-Frage eine eindeutig zweideutige Antwort erhalten. Ob Stadt und Land in einem gemeinsamen finanziellen Kraftakt 70 Millionen Euro für den Ausbau der Liebenauer Arena in die Hand nehmen sollen, dazu sagen 46 Prozent der Grazer Ja, 48 Prozent Nein. Was in der

Was in der City fehlt
Ein heißes Eisen in der steirischen Landeshauptstadt ist außerdem die von zahlreichen Leerständen geplagte Innenstadt, immer wieder Streitpunkt im voll angelaufenen Wahlkampf. Was den Lesern in der City am meisten fehlt? Bei den Mehrfachnennungen rangieren an vorderster Stelle „attraktivere Geschäfte“ (56%), gefolgt von „mehr Parkmöglichkeiten“ (52%). 31 Prozent wünschen sich mehr Veranstaltungen. Eine „bessere Erreichbarkeit“ wählten 26%, mehr Gastronomie wünschen sich 25%.

 Dennoch sagen immerhin knapp zwei Drittel der Befragten (65 Prozent), dass sie „gerne in die Grazer Innenstadt gehen“. 34 Prozent machen allerdings einen Bogen um Herrengasse, Hauptplatz und Co.

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Verkehr als Dauerthema
Für Zündstoff in der schönen Stadt an der Mur sorgt in einiger Regelmäßigkeit auch die Verkehrspolitik der Stadt: 64 Prozent bewerten sie negativ, nur 33 Prozent positiv, der Rest ist unentschlossen. Für Ärger sorgen etwa die vielen Baustellen, die daraus resultierenden Staus und die fehlenden Parkplätze.

Und was bewegt Sie?
Und was interessiert Sie, liebe Leserin, lieber Leser, besonders in Graz? Wo drückt Sie der Schuh? Worüber ärgern Sie sich? Was bereitet Ihnen Freude? Was erwarten Sie sich von der Stadtpolitik? Und was gehört Ihrer Meinung nach in der zweitgrößten Stadt Österreichs geändert? Das möchten wir gerne von Ihnen wissen: Schreiben Sie uns bitte Ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden entweder per E-Mail an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Stimme von Graz“, oder per Post an „Steirerkrone“, Kaiserfeldgasse 1, 8010 Graz. Wir werden demnächst über die brennendsten Themen berichten!

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