Wo drückt der Schuh? Ihre Meinung ist gefragt!

Und was bewegt Sie?

Und was interessiert Sie, liebe Leserin, lieber Leser, besonders in Graz? Wo drückt Sie der Schuh? Worüber ärgern Sie sich? Was bereitet Ihnen Freude? Was erwarten Sie sich von der Stadtpolitik? Und was gehört Ihrer Meinung nach in der zweitgrößten Stadt Österreichs geändert? Das möchten wir gerne von Ihnen wissen: Schreiben Sie uns bitte Ihre Wünsche, Anregungen und Beschwerden entweder per E-Mail an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort „Stimme von Graz“, oder per Post an „Steirerkrone“, Kaiserfeldgasse 1, 8010 Graz. Wir werden demnächst über die brennendsten Themen berichten!