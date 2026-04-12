Zustimmung für Stadion-Bau in Graz am größten

SPÖ-Wähler klar für Stadion, Kommunisten deutlich dagegen

Insgesamt waren 59 Prozent der 6380 Befragten dagegen (33 Prozent stimmten mit „Ja“). Anders das Bild in Graz: Von den dort wohnenden 1803 Teilnehmern waren 48 Prozent dagegen und 46 Prozent dafür (siehe Grafik). Bei den Männern lag die Zustimmung sogar bei 51 Prozent, während es bei den Frauen 41 Prozent waren. Die größte Zustimmung bei den politischen Lagern gibt’s übrigens bei der SPÖ: 55 Prozent jener Personen, die bei der letzten Landtagswahl die Sozialisten gewählt haben, stimmten für den Umbau – bei der ÖVP sind’s auch noch 50 Prozent. Es folgen: Neos (48), FPÖ (38) und Grüne (33) – am geringsten fällt die Zustimmung bei der KPÖ mit 30 Prozent aus.