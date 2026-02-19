Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Graz-Umfrage

Kahr liegt klar voran – doch Vorsicht ist geboten

Steiermark
19.02.2026 07:00
KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr tritt zu ihrer letzten Wahl an, der Termin steht bald fest.
KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr tritt zu ihrer letzten Wahl an, der Termin steht bald fest.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Eine neue Umfrage bestätigt: In Graz scheint eine Wiederwahl der kommunistischen Bürgermeisterin Elke Kahr sehr wahrscheinlich. Doch Vorsicht ist geboten. Graz ist politisch ein verrücktes Pflaster. Der beste Beweis: eine Umfrage kurz vor der Wahl 2021.

0 Kommentare

Es wird spannend: Wie die Spatzen vom Grazer Rathausdach pfeifen, wird die Bürgermeisterin in Kürze bekannt geben, wann heuer die Gemeinderatswahl stattfindet. Schon im Frühjahr oder routinegemäß erst im Herbst? Die Entscheidung liegt bei Elke Kahr ...

... die übrigens beste Chancen hat, noch einmal wiedergewählt zu werden, da von Wechselstimmung unter dem Uhrturm aktuell nichts zu bemerken ist. Der „Steirerkrone“ liegt eine Umfrage des Instituts Triple M vor, die die NEOS rund um Gemeinderat Philipp Pointner bereits Ende 2025 in Auftrag gegeben haben. Diese Hochrechnung sieht die KPÖ bei 28 Prozent, die ÖVP bei 23, die Grünen bei 15 und die Freiheitlichen bei 16 Prozent. Die SPÖ wiederum käme nur auf 9 Prozent, die NEOS stehen bei 8, KFG bei 1 Prozent.

Lesen Sie auch:
Politik-Analyst Christoph Haselmayer (IFDD) blickt schon auf die Graz-Wahl 2026.
Krone Plus Logo
Graz-Wahl 2026
Die Murmetropole zwischen Amnestie und Amnesie
16.09.2025
„Krone“-Kommentar
Man muss Kahrs Politik nicht gut finden, aber ...
01.10.2025

Sicherer Sieger war tragischer Verlierer
Wobei man mit Graz-Umfragen generell sehr vorsichtig sein sollte. Als warnendes Beispiel gilt der letzte Urnengang 2021, als die „Kleine Zeitung“ nur drei Wochen vor der Gemeinderatswahl Bürgermeister Siegfried Nagl als sicheren Sieger ausrief. OGM und „Kleine“ sahen seine Volkspartei bei 35 Prozent, Kahrs Kommunisten bei lediglich 20 Prozent. Das Endergebnis ist bekannt: Die KPÖ kam auf 28,8 Prozent, die ÖVP stürzte auf 25,9 Prozent ab.

Den renommierten Meinungsforscher Christoph Haselmayer von IFDD wundert das nicht: „Manche Medien und Institute haben sich in der Vergangenheit in der Landeshauptstadt ziemlich blamiert, dementsprechend ist bei Graz-Umfragen äußerste Vorsicht geboten. Die Grazer Wählerschaft ist oft unberechenbar!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
19.02.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf