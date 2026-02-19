Kahr liegt klar voran – doch Vorsicht ist geboten

Eine neue Umfrage bestätigt: In Graz scheint eine Wiederwahl der kommunistischen Bürgermeisterin Elke Kahr sehr wahrscheinlich. Doch Vorsicht ist geboten. Graz ist politisch ein verrücktes Pflaster. Der beste Beweis: eine Umfrage kurz vor der Wahl 2021.
Es wird spannend: Wie die Spatzen vom Grazer Rathausdach pfeifen, wird die Bürgermeisterin in Kürze bekannt geben, wann heuer die Gemeinderatswahl stattfindet. Schon im Frühjahr oder routinegemäß erst im Herbst? Die Entscheidung liegt bei Elke Kahr ...
... die übrigens beste Chancen hat, noch einmal wiedergewählt zu werden, da von Wechselstimmung unter dem Uhrturm aktuell nichts zu bemerken ist. Der „Steirerkrone“ liegt eine Umfrage des Instituts Triple M vor, die die NEOS rund um Gemeinderat Philipp Pointner bereits Ende 2025 in Auftrag gegeben haben. Diese Hochrechnung sieht die KPÖ bei 28 Prozent, die ÖVP bei 23, die Grünen bei 15 und die Freiheitlichen bei 16 Prozent. Die SPÖ wiederum käme nur auf 9 Prozent, die NEOS stehen bei 8, KFG bei 1 Prozent.
Sicherer Sieger war tragischer Verlierer
Wobei man mit Graz-Umfragen generell sehr vorsichtig sein sollte. Als warnendes Beispiel gilt der letzte Urnengang 2021, als die „Kleine Zeitung“ nur drei Wochen vor der Gemeinderatswahl Bürgermeister Siegfried Nagl als sicheren Sieger ausrief. OGM und „Kleine“ sahen seine Volkspartei bei 35 Prozent, Kahrs Kommunisten bei lediglich 20 Prozent. Das Endergebnis ist bekannt: Die KPÖ kam auf 28,8 Prozent, die ÖVP stürzte auf 25,9 Prozent ab.
Den renommierten Meinungsforscher Christoph Haselmayer von IFDD wundert das nicht: „Manche Medien und Institute haben sich in der Vergangenheit in der Landeshauptstadt ziemlich blamiert, dementsprechend ist bei Graz-Umfragen äußerste Vorsicht geboten. Die Grazer Wählerschaft ist oft unberechenbar!“
