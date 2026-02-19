Kahr liegt klar voran – doch Vorsicht ist geboten

... die übrigens beste Chancen hat, noch einmal wiedergewählt zu werden, da von Wechselstimmung unter dem Uhrturm aktuell nichts zu bemerken ist. Der „Steirerkrone“ liegt eine Umfrage des Instituts Triple M vor, die die NEOS rund um Gemeinderat Philipp Pointner bereits Ende 2025 in Auftrag gegeben haben. Diese Hochrechnung sieht die KPÖ bei 28 Prozent, die ÖVP bei 23, die Grünen bei 15 und die Freiheitlichen bei 16 Prozent. Die SPÖ wiederum käme nur auf 9 Prozent, die NEOS stehen bei 8, KFG bei 1 Prozent.