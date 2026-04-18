Schwentner zu Graz-Wahl: „Platz zwei ist möglich“

Die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner möchte an Elke Kahrs (KPÖ) Seite eine weitere Regierungsperiode in Graz bestreiten. Sie startet eine Aufholjagd um den Platz zwei, den sie als „ambitioniert, aber möglich“ sieht.
Glaubt man den aktuellen Umfragen, so bleibt Graz auch nach dem 28. Juni in kommunistischer Hand. Unklar ist jedoch noch, mit wem die KPÖ ihre zweite Amtszeit bestreiten wird. Mit großem Abstand zeichnet sich hinter Bürgermeisterin Elke Kahr ein knappes Rennen um Platz zwei ab – angeführt von Kurt Hohensinner von der ÖVP, auch die FPÖ mit Rene Apfelknab an der Spitze dürfte kräftig in Richtung 20 Prozent zulegen.
Jetzt lässt die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit einer Kampfansage aufhorchen: „Platz zwei ist ambitioniert, aber möglich“, sagt sie. „Grün statt Grau gibt es nur mit uns. Graz hat sich gut entwickelt. Und wir haben noch viel vor.“
Öffentliche Aktion am Samstag
Schwentner bezieht sich dabei auch auf Umfragen ihrer Partei, die besagen, dass sich Grazer eine zweite Regierungsperiode der aktuellen Stadtregierung sowie eine Verlängerung der weiblichen Doppelspitze wünschen. „Viele gehen derzeit davon aus, dass die Koalition nach der Wahl ohnehin fortgesetzt wird. Gesetzt ist aber nur die Bürgermeisterin.“
Um für ihre Aufholjagd zu mobilisieren, setzt die Vizebürgermeisterin am Samstag ein öffentliches Zeichen. Ein großes Banner wird bei der Grazer Tegetthoffbrücke ausgerollt. Ebenfalls am Samstag findet die Landesversammlung der Grünen Steiermark statt, bei der der neue Landesvorstand gewählt wird.
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