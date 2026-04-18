Schwentner zu Graz-Wahl: „Platz zwei ist möglich“

Glaubt man den aktuellen Umfragen, so bleibt Graz auch nach dem 28. Juni in kommunistischer Hand. Unklar ist jedoch noch, mit wem die KPÖ ihre zweite Amtszeit bestreiten wird. Mit großem Abstand zeichnet sich hinter Bürgermeisterin Elke Kahr ein knappes Rennen um Platz zwei ab – angeführt von Kurt Hohensinner von der ÖVP, auch die FPÖ mit Rene Apfelknab an der Spitze dürfte kräftig in Richtung 20 Prozent zulegen.