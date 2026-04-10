FPÖ-Finanzcausa: Wirbel um angeblichen „Maulwurf“

Hausjell weist Vorwürfe zurück

Hausjell wird in dem anonymen Schreiben „schwere parteischädigendes“ Verhalten vorgeworfen, weil er nicht die internen Stellen befasst haben soll, sondern Pascuttini die Unterlagen übergeben habe. Hausjell bestreitet die Vorwürfe in einer Stellungnahme: „Grundsätzlich möchte ich auf anonym versendete Nachrichten nicht eingehen. Zudem sind die Behauptungen eines nunmehrigen NEOS-Kandidaten auch entsprechend einzuordnen. Faktum ist, dass derzeit die Vorwahlphase läuft, und hier offenbar mit Auszügen einer Aussage versucht wird, den Fokus auf gewisse gerichtsanhängige Sachverhalte zu lenken, um wohl letztlich der FPÖ zu schaden. Daran werde ich mich keinesfalls beteiligen. Weiters werde ich natürlich rechtliche Schritte prüfen lassen. Die Inhalte und Vorwürfe des Schreibens weise ich zurück.“