„Wahltermin ist eine strategische Meisterleistung“

Meinungsforscher prognostiziert niedrige Wahlbeteiligung

In Kauf genommen wird von der Grazer Stadtregierung scheinbar auch eine niedrige Wahlbeteiligung. In der Murstadt ist diese ohnehin nicht hoch. 2017 lag sie bei 57,3 Prozent, 2021 gar nur bei 54 Prozent. „In Wien lag sie zuletzt zumindest um zehn Prozent höher“, so der Meinungsforscher. Noch ein Faktor hilft den Linksparteien in Graz: Die Studenten sind am 28. Juni noch nicht ausgeflogen, da die Prüfungszeit läuft. Haselmayer: „Wenn FPÖ, ÖVP und SPÖ versäumen, Wahlkarten zu thematisieren, kann Graz richtig auf den Kopf gestellt werden.“