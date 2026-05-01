Rumäne war auf Beutezug durch ganz Österreich

Die Polizei stoppte in Leogang einen 25-jährigen Rumänen und stellte in seinem Pkw mutmaßliches Diebesgut sicher. Der Mann soll innerhalb weniger Tage Ladendiebstähle in mehreren Bundesländern begangen haben. Die Ware, vor allem Hygieneartikel, hatte einen Wert von rund 7000 Euro.
Ein Serien-Diebstahl quer durch mehrere Bundesländer endete bei einer Kontrolle in Leogang. Am Freitagabend hielten Polizisten einen 25-jährigen Rumänen an, der zwischen Sonntag und Mittwoch in Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien mehrfach Ladendiebstähle begangen haben soll.
Im Pkw transportierte er laut Polizei das Diebesgut – vor allem Hygieneartikel im Wert von rund 7000 Euro. Die Ware wurde sichergestellt, der 25-Jährige gestand. Die Staatsanwaltschaft verfügte Anzeige auf freiem Fuß.
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