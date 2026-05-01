Rumäne war auf Beutezug durch ganz Österreich

Die Polizei stoppte in Leogang einen 25-jährigen Rumänen und stellte in seinem Pkw mutmaßliches Diebesgut sicher. Der Mann soll innerhalb weniger Tage Ladendiebstähle in mehreren Bundesländern begangen haben. Die Ware, vor allem Hygieneartikel, hatte einen Wert von rund 7000 Euro.