Eltern wissen nicht mehr, wohin mit den Kindern

Bereits gestartet ist Tagesmutter Julia Van Doreen mit ihrem eigenen Verein. Dort hat sie mit heutigem Stand vier Mitarbeiter, die insgesamt 18 Kinder betreuen. „Wir wollen eigentlich klein starten. Jetzt haben sich viele Tageseltern gemeldet.“ Wegen der Insolvenz arbeite sie mit Hochdruck daran, weitere übernehmen zu können. Details habe Van Doreen nicht: „Wir müssen abwarten, wie lange es das TEZ jetzt noch gibt.“