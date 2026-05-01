Ablaufdatum für das Fußballstadion in Maxglan

Dem nicht genug hat der Zweitliga-Fußball in Maxglan ein klares Ablaufdatum: Sobald beim benachbarten Siedlungsprojekt „Glangärten“ die Schlüssel übergeben werden, ist es mit Profifußball auf der Anlage vorbei. Das könnte aus heutiger Sicht circa 2030 der Fall sein. „Die Situation ist für uns nicht ideal. Wir sind positiv gestimmt, dass die Austria in welcher Form auch immer in der Stadt Salzburg einen Platz findet“, sagt Rettenbacher, der das gute Gesprächsklima hervorhebt.