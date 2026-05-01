Algerier auf Drogenfahrt gestoppt: Festnahme!

Bei einer Kontrolle in der Salzburger Altstadt stellte die Polizei bei einem Pkw-Lenker eine Beeinträchtigung durch Cannabis und Kokain fest. Der Mann hatte keine Lenkberechtigung, zudem lag ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vor. Er wurde festgenommen und angezeigt.
Ein Drogenlenker ohne Führerschein ging der Polizei in der Salzburger Altstadt ins Netz. In den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte einen 33-jährigen Algerier am Steuer eines Pkw. Bei der klinischen Untersuchung bestätigte ein Arzt eine Beeinträchtigung durch Cannabis und Kokain.
Warum der Mann nicht weiterfahren durfte, hatte einen weiteren Grund: Er besaß keine Lenkberechtigung. Zudem lag ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vor.
Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, nahm den 33-Jährigen fest und brachte ihn ins Polizeianhaltezentrum. Mehrere Anzeigen folgen.
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