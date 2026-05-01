Raser und Drogenlenker von Exekutive gestoppt

Ein Raser im Lungau und ein Drogenlenker ohne Führerschein in der Stadt Salzburg beschäftigten die Polizei. Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei im Bezirk Tamsweg Geschwindigkeitskontrollen durch, dabei überschritt ein 56-jähriger Lungauer im Ortsgebiet von Seetal die erlaubten 50 km/h um 54 km/h. Die Beamten nahmen ihm die Lenkberechtigung vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt, Anzeige folgt.