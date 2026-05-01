Raser und Drogenlenker von Exekutive gestoppt

Zwei Polizeikontrollen endeten mit Maßnahmen: Im Lungau wurde ein Pkw-Lenker im Ortsgebiet von Seetal massiv zu schnell gemessen und verlor den Führerschein. In Salzburg-Alpenstraße stoppte die Polizei einen Lenker mit Cannabisbeeinträchtigung, der zudem ohne Lenkberechtigung unterwegs war.
Ein Raser im Lungau und ein Drogenlenker ohne Führerschein in der Stadt Salzburg beschäftigten die Polizei. Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei im Bezirk Tamsweg Geschwindigkeitskontrollen durch, dabei überschritt ein 56-jähriger Lungauer im Ortsgebiet von Seetal die erlaubten 50 km/h um 54 km/h. Die Beamten nahmen ihm die Lenkberechtigung vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt, Anzeige folgt.
Am Donnerstagabend wurde im Bereich der Alpenstraße ein 27-jähriger Österreicher kontrolliert, ein Arzt bestätigte eine Cannabisbeeinträchtigung. Der Mann besaß zudem keine Lenkberechtigung, die Weiterfahrt wurde untersagt, mehrere Anzeigen folgen.
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