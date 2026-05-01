Fremdenführer bitten Stadt: „Macht doch einfach!“

Alternative soll bis 2029 fertig umgesetzt werden

Dass es ohne Alternativen nicht geht, ist auch Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) klar, aber: „Das sind noch ungelegte Eier.“ Kleine Terminals seien schwierig, denn die Stadt wolle damit den öffentlichen Verkehr nicht blockieren. „Die Entscheidung, wo eine Alternative hinkommt, soll noch heuer fallen“, so Auinger. Er hofft auf eine fertige Lösung in der aktuellen Funktionsperiode – also spätestens bis 2029.