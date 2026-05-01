21-Jähriger fuhr mit 1,64 Promille auf die Gleise

In Stockham bei Straßwalchen kam ein Pkw in der Nacht auf Freitag von der Fahrbahn ab und blieb auf Bahngleisen stehen. Der Lenker hatte 1,64 Promille, verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Abschleppdienst bargen das Fahrzeug, während des Einsatzes musste der Bahnverkehr eingestellt werden.