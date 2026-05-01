21-Jähriger fuhr mit 1,64 Promille auf die Gleise

In Stockham bei Straßwalchen kam ein Pkw in der Nacht auf Freitag von der Fahrbahn ab und blieb auf Bahngleisen stehen. Der Lenker hatte 1,64 Promille, verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Abschleppdienst bargen das Fahrzeug, während des Einsatzes musste der Bahnverkehr eingestellt werden.
Eine nächtliche Alkofahrt endete dort, wo kein Auto hingehört: auf Bahngleisen. In der Nacht auf Freitag kam ein 21-jähriger Oberösterreicher in Stockham in Richtung Neuhofen von der Fahrbahn ab und blieb auf den Gleisen stehen.
Der Alkotest zeigte 1,64 Promille. Verletzt wurde niemand, der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt, der Sachschaden war zunächst offen.
Der Löschzug Irrsdorf wurde um 1.39 Uhr alarmiert, leuchtete die Stelle aus und unterstützte den Abschleppdienst. Während der Bergung stand der Bahnverkehr still. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen folgen.
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