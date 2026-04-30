Letzter Befund für die kränkelnde Luegbrücke

Die Fahrt über die A13 in den Süden ist sicher – doch ganz selbstverständlich war dieses Fazit der finalen Überprüfung vor dem Abriss der 60 Jahre alten Luegbrücke nicht. Ein Asfinag-Experte erklärt, worauf es ankommt.
Die Patientin aus Stahl und Beton wird die Intensivstation nicht mehr verlassen, das Ende 2027 ist unumkehrbar und seitens der Asfinag auch so geplant. Die gute Nachricht: Bis dahin ist die Fahrt über die Brennerautobahn und die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke sicher. „Die gesamte Länge wurde mit einem Brückeninspektionsgerät unter die Lupe genommen“, erklärte Asfinag-Experte Peter Augschöll der „Krone“.
Augen und Ohren für die richtige Diagnose nötig
Dank des speziell ausgestatteten Lkw könne ein Mitarbeiter jede Stelle unterhalb der Brücke erreichen. Es gehe um das visuelle Erkennen von Rissen, teilweise sei der Beton bereits hohl. „Das kann man beim Abklopfen der verdächtigen Stellen hören.“ Betonschollen und rostende Eisenbewehrung seien die Hauptsymptome beim knapp 60 Jahre alten Bauwerk. Hervorgerufen vor allem durch Chloride – sprich: Die auf der A13 umfangreich nötige Salzstreuung.
Asfinag sieht Entlastungsmaßnahmen als zielführend
Wie berichtet, wurde die Belastung der Luegbrücke zuletzt so gut wie möglich minimiert, indem Schwerfahrzeuge auf die Innenseite – also näher zu den Pfeilern – dirigiert wurden. Außerhalb der Haupturlaubszeiten gilt an rund 180 Tagen eine einspurige Verkehrsführung. „Diese letzte Überprüfung zeigte, dass der eingeschlagene Weg richtig war und die Brücke weiter sicher betrieben werden kann“, heißt es seitens der Asfinag.
Es ist wie bei einer Büroklammer. Man kann sie mehrmals biegen, irgendwann bricht sie.
Peter Augschöll, Brücken-Experte der Asfinag
Das Biegen einer Büroklammer ...
Wie kann man sich die Entlastung vorstellen? Der Experte nennt ein bildhaftes Beispiel für die „Ermüdung“ von Stahl: „Es ist wie bei einer Büroklammer. Man kann sie mehrmals biegen, irgendwann bricht sie.“
Ständige Überwachung passiert ohnehin
Neben dem letzten aufwendigen Befund wird die Brücke auch kontinuierlich überwacht – unter anderem mit Sensoren für das Tragverhalten. Auch Verformungen werden aufgezeichnet. Indessen ist der Bau des ersten neuen Tragwerks bereits angelaufen. Aber erst 2030 soll das Megaprojekt mit Gesamtkosten von 380 Millionen Euro beendet sein.
Die Luegbrücke hat ein Ablaufdatum, dennoch muss der Verkehr rollen und weitere Instandhaltungen und Investitionen stehen bevor. Grund dafür sind Belagsschäden, die Arbeiten seien laut Asfinag „alternativlos“.
Für Lenkerinnen und Lenker bedeutet dies, dass zwischen Montag (4. Mai) und Samstag (9. Mai) während des Tages nur eine Fahrspur pro Richtung auf der Luegbrücke zur Verfügung steht. Die Hauptarbeiten finden in der Nacht statt. Die Folge: Zwischen 21 und 5 Uhr gilt für alle Lkw über 3,5 Tonnen ein Fahrverbot in beiden Richtungen.
„Zur Einhaltung bzw. Überwachung dieser Maßnahme werden sowohl im Oberland bei Pettnau als auch bei Kufstein polizeiliche Kontrollen durchgeführt“, kündigte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl vorbeugend an. Darüber hinaus gilt für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (also auch einschließlich Busse, Caravan usw.) ein Fahrverbot zwischen den Anschlussstellen Matrei-Steinach und Brenner-Nord, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr.
Bei Fahrt in den Süden: Fahrkalender beachten
Auch heuer ist die alte Luegbrücke an rund 180 Tagen zweispurig passierbar. Auf der Asfinag-Homepage unter „Fahrkalender“ wird detailliert aufgeschlüsselt, wann die Fahrt nach Süden problemlos sein sollte.
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