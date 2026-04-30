Letzter Befund für die kränkelnde Luegbrücke

Asfinag sieht Entlastungsmaßnahmen als zielführend

Wie berichtet, wurde die Belastung der Luegbrücke zuletzt so gut wie möglich minimiert, indem Schwerfahrzeuge auf die Innenseite – also näher zu den Pfeilern – dirigiert wurden. Außerhalb der Haupturlaubszeiten gilt an rund 180 Tagen eine einspurige Verkehrsführung. „Diese letzte Überprüfung zeigte, dass der eingeschlagene Weg richtig war und die Brücke weiter sicher betrieben werden kann“, heißt es seitens der Asfinag.