Pkw-Überschlag und Absturz: Kleinkinder überlebten

Riesiges Glück hatten zwei Kleinkinder (ein bzw. zweieinhalb Jahre), deren Mutter (31) und die 64-jährige Pkw-Lenkerin bei einem spektakulären Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Tiroler Gschnitztal (Bezirk Innsbruck-Land).
Die 64-jährige Einheimische lenkte gegen 13.40 Uhr einen Pkw auf der Gschnitztal-Landesstraße taleinwärts. Im Wagen befanden sich auf der Rückbank in Kindersitzen die beiden Kleinkinder, am Beifahrersitz saß die 31-jährige Mutter der Kinder.
Nach Überschlag über Böschung gestürzt
Auf unbekannter Ursache geriet das Auto in Gschnitz auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen die Leitschiene, überschlug sich und stürzte in der Folge über eine etwa zehn Meter tiefe Böschung ab. Dann kam der Pkw auf den Rädern zum Stillstand.
Alle vier erheblich verletzt
Die Lenkerin und die Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien und auch die Kinder aus dem Wrack holen. Alle vier Insassen erlitten erhebliche Verletzungen.
Mit Notarztheli in Klinik
Während der Notarzthubschrauber die Lenkerin in die Innsbrucker Klinik flog, wurden die Kinder und deren Mutter mit der Rettung in die Klinik gebracht.
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