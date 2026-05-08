Pkw-Überschlag und Absturz: Kleinkinder überlebten

Nach Überschlag über Böschung gestürzt

Auf unbekannter Ursache geriet das Auto in Gschnitz auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen die Leitschiene, überschlug sich und stürzte in der Folge über eine etwa zehn Meter tiefe Böschung ab. Dann kam der Pkw auf den Rädern zum Stillstand.