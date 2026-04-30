Warnung: „Leben auf Kosten nächster Generationen“

„Haben weniger als gar nichts“

Besonders pikant ist folgende Rechnung: Unser Bundesland hatte 2024 (für 2025 gibt es noch keine Daten) ein Eigenkapital von 1,26 Milliarden Euro, „aber hier wurde die Pensionsrückstellung nicht miterfasst“, erklärt Heinz Drobesch, Direktor des Landesrechnungshofs. „Wir haben also eigentlich weniger als gar nichts – das ist schon beachtlich“, so sein nüchternes Urteil.