„An diesen Kipppunkt sollte man nicht kommen“

Zurückzahlen muss die nächste Generation das Geld auf jeden Fall. „Solche Schulden werden aber oft refinanziert“, sagt Schneider. Fast 150 Millionen Euro zahlt die Steiermark im Jahr alleine an Zinsen. „Schlecht ist, wenn man in die Spirale kommt, Zinsen über neue Schulden finanzieren zu müssen. Das ist ein Kipppunkt, an den man nicht kommen sollte.“ Je schlechter die Bonität ist, desto höher sind übrigens auch die Zinsen. Rating-Agenturen wie Standard & Poor‘s analysieren die Bonität öffentlich – die Steiermark wird aktuell mit der drittbesten Bewertung „AA“ ausgezeichnet, allerdings wurde der Ausblick von neutral auf negativ gestellt. „Da muss man aufpassen“, sagt Schneider. „Das ist noch nicht hoch dramatisch, sollte aber ein Signal sein für eine nachhaltige zukünftige Finanzplanung.“