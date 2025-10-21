Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ökonom zu Schulden:

„An diesen Kipppunkt sollte man nicht kommen“

Steiermark
21.10.2025 19:00
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) präsentierte vergangene Woche das Budget
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) präsentierte vergangene Woche das Budget(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Steiermark hat 8,2 Milliarden Euro Schulden – eine Zahl, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber wem schuldet das Land eigentlich das Geld? Was kosten die Zinsen, und wann sind die Schulden zu hoch? Volkswirt Maik Schneider erklärt, was man dazu wissen sollte. 

0 Kommentare

835 Millionen Euro neue Schulden, 8,2 Milliarden Euro Verschuldung insgesamt: Die Steiermark hat ihre selbst gesteckten Spar-Ziele verpasst. Am Dienstag wurde das Budget im steirischen Landtag diskutiert. Teilt man das Defizit auf alle Köpfe in der Steiermark auf, so steht jeder – vom Neugeborenen bis zu Greis – mit etwa 6450 Euro in der Kreide. 

2010 belief sich der Schuldenstand noch auf 2,9 Milliarden Euro, 2022 auf 4,8 – dann ging es steil nach oben. Maik Schneider, Professor für Finanzwissenschaft am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Graz, mahnt aber, die Inflation nicht außer Acht zu lassen. „Wenn alle Ausgaben gleich bleiben, steigt die Zahl alleine aufgrund dessen. Deswegen sind diese Zahlen oft nicht so aussagekräftig.“ Außerdem spielt das Bruttoinlandsprodukt eine Rolle, denn an ihm misst sich die Schuldenquote. 

Maik Schneider, Professor für Finanzwissenschaft am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni ...
Maik Schneider, Professor für Finanzwissenschaft am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Graz(Bild: Universität Graz/Kommunikation)

„Wichtig ist auch, woher die Schulden kommen“, sagt Schneider. „Sprechen wir von schlechter Konjunktur oder von einem strukturellen Defizit, bei dem der Staat seine Aktivitäten nicht mehr finanzieren kann?“ Mehr als 6000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung sei aber „im Vergleich nicht niedrig“, sagt Schneider. 

Woher kommt das Geld, das sich die Steiermark ausborgt? „Typischerweise ist das die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur und andere Finanzinstitute, etwa Banken“, erklärt der Finanzexperte. Der Staat wiederum gibt Anleihen aus, die Banken oder Einzelpersonen kaufen können. „Das Kapital wird vom Staat gebunden und kann nicht anders eingesetzt werden. Deswegen muss man sich überlegen, wofür man es einsetzt.“

Die rasante Schuldenentwicklung im Land Steiermark
Die rasante Schuldenentwicklung im Land Steiermark(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Investitionen müssen sich auszahlen
Vorsicht gelte bei sogenannten konsumtiven Ausgaben – also Transferzahlungen, die direkt verkonsumiert werden. „Wenn man Schulden aufnimmt, ist die Frage: Ist das eine Investition in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes und der Bevölkerung?“ Bei großen Investitionen sei es schwer, sie ohne Kredite aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren.

Lesen Sie auch:
Der steirische Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) 
Debatte über Budget
Harte Reformen, sonst 10 Milliarden Euro Schulden
21.10.2025
Steiermark-Budget 2026
Trotz Sparkurs steigen Schulden um 835 Millionen
16.10.2025

Zurückzahlen muss die nächste Generation das Geld auf jeden Fall. „Solche Schulden werden aber oft refinanziert“, sagt Schneider. Fast 150 Millionen Euro zahlt die Steiermark im Jahr alleine an Zinsen. „Schlecht ist, wenn man in die Spirale kommt, Zinsen über neue Schulden finanzieren zu müssen. Das ist ein Kipppunkt, an den man nicht kommen sollte.“ Je schlechter die Bonität ist, desto höher sind übrigens auch die Zinsen. Rating-Agenturen wie Standard & Poor‘s analysieren die Bonität öffentlich – die Steiermark wird aktuell mit der drittbesten Bewertung „AA“ ausgezeichnet, allerdings wurde der Ausblick von neutral auf negativ gestellt. „Da muss man aufpassen“, sagt Schneider. „Das ist noch nicht hoch dramatisch, sollte aber ein Signal sein für eine nachhaltige zukünftige Finanzplanung.“

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf