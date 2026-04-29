Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Graz plant Ausbau

1750 Liter pro Sekunde: Trinkwasserbedarf steigt

Steiermark
29.04.2026 19:00
Trinkwasser ist eine kostbare Ressource
Trinkwasser ist eine kostbare Ressource(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Trinkwasser ist ein Gut, das wir für selbstverständlich nehmen. Doch die Bevölkerung wächst, das Klima ändert sich und Menschen brauchen mehr Wasser. Graz reagiert mit einem Millionenprojekt.

0 Kommentare

Die steirische Landeshauptstadt wird laut Prognosen bis 2060 auf 385.000 Einwohner anwachsen. Gleichzeitig wird es immer wärmer und die Trockenheit nimmt zu, bedingt durch den Klimawandel. Während das Feuerwehren auf Trab hält – durch Waldbrände wie jenem in Eisbach-Rein –, steigt in der Bevölkerung der Bedarf an Trinkwasser. Derzeit werden in Graz und im Großraum Graz 1080 Liter pro Sekunde benötigt, künftig sollen 1750 Liter pro Sekunde sichergestellt werden.

Ausbau bis 2040 geplant
Dafür wurde im Grazer Gemeinderat nun ein Beschluss für ein großes Investitionspaket gefasst. Mit 22,5 Millionen Euro sollen bis 2030 die Wasserwerke Friesach und Andritz sowie die Brunnenanlage der Zentral-Wasserversorgung Hochschwab-Süd saniert und erweitert werden. Die Errichtung einer Naturfilteranlage in Feldkirchen ist in einem ersten Schritt bereits am Laufen. Graz deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich aus Grundwasser. Es kommt aus den drei Wasserwerken und zu 25 Prozent aus dem südlichen Hochschwab.

Auch wenn die Bevölkerung wächst und sich das Klima ändert, darf Wasser keine Ware sein, sondern muss ein verlässliches Grundrecht bleiben.

Manfred Eber

Bild: Christian Jauschowetz

Bis 2040 soll das Projekt „WaRes 2060+“ unter anderem noch eine zweite Transportleitung von Friesach nach Graz bringen, Hochbehälter neu gebaut beziehungsweise das Verteilernetz erweitert werden. Aktuell erstreckt sich dieses auf 1400 Kilometer Länge. Laut Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) soll so „die Versorgungssicherheit in den nächsten Jahrzehnten für Grazer und Grazerinnen sowie das Grazer Umland – insbesondere den Süden – gewährleistet werden“.

Wasser, nicht nur für Graz
Schon jetzt beliefert Graz teilweise Umlandgemeinden. Künftig wolle man die Holding Graz „als Drehscheibe für die Wasserversorgung auch für den Süden, Osten und Westen etablieren“, sagt Holding-Boss Gert Heigl. Das „2060+“ im Projektnamen steht übrigens dafür, dass bis 2040 alle Maßnahmen fertig sein sollen, damit die Versorgung bis 2060 und darüber hinaus gegeben ist. Eber: „Wasser darf keine Ware sein, sondern muss ein verlässliches Grundrecht bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
29.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
178.502 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
160.085 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
132.494 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1538 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1425 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1329 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf