Nichts zu lachen | Steuerinnen

Nichts zu lachen. Nein, die Budgetpläne der türkis-rot-pinken Regierung – die finden die meisten Österreicher nicht wirklich lustig. Tatsächlich gibt es auch nichts zu lachen, wenn man wie die Pensionisten die Inflationsrate nicht mehr abgedeckt bekommt. Auch andere Bevölkerungsgruppen werden den Sparstift, den die Dreierkoalition für ihr Budget bis 2028 ansetzt, noch zu spüren bekommen. Wenn dieses jetzt festgelegte Sparprogramm überhaupt reicht. Denn wenn sich rund um den Iran nicht unerwarteterweise rasch Frieden einstellt, dann könnte alles noch weit schlimmer kommen. Dennoch bekamen wir in der Erklärung und Beurteilung der Budgetpläne manch Kurioses zu hören, über das man beinahe lachen könnte.