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„Half Man“

„Rentierbaby“-Macher legt jetzt noch eins drauf

Unterhaltung
25.04.2026 16:32
Jamie Bell spielt den erwachsenen Niall (li.), der seit Jahrzehnten zwischen Faszination für und ...
Jamie Bell spielt den erwachsenen Niall (li.), der seit Jahrzehnten zwischen Faszination für und tiefer Furcht vor seinem Stiefbruder Ruben (r.) lebt, der von Serienschöpfer Gadd selbst gespielt wird.(Bild: HBO Max)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

„Half Man“ auf HBO Max ist die neue Serie von Richard Gadd, der mit seinem Welthit „Rentierbaby“ berühmt wurde. Sein neues Werk ist ein schwer auszuhaltendes Psychogramm einer Brüderbeziehung. Lesen Sie hier die „Krone“-Kritik.

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Die ganze Welt schaute vor zwei Jahren „Rentierbaby“ auf Netflix und war begeistert, wie Schöpfer und Hauptdarsteller Richard Gadd einen gewagten Seelenstriptease hinlegte. Jetzt liegt sein nächstes Werk vor: In „Half Man“ auf HBO Max geht es um die Beziehung zweier Stiefbrüder. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Der jüngere Niall ist schüchtern, der ältere Ruben terrorisiert eigentlich fast jeden, den er kennt. Auch Niall. Dennoch kann er sich Ruben nicht entziehen und die Serie folgt der Bindung der beiden über viele Jahrzehnte.

Ohne hier zu viel zu verraten: Einige Szenen und Handlungstwists sind schwer zu ertragen, sogar für all jene, die „Rentierbaby“ gesehen haben und starken Tobak erwarten. Denn Gadd stellt uns vor Gewissensentscheidungen, die in die dunkelsten Ecken unseres Wesens vordringen. Und führt uns vor Augen, dass wir gar nicht so Herr unserer Loyalitäten und Entscheidungen sind, wie wir selber glauben.

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Die Entdeckung der Serie ist Mitchell Robertson, der dem jungen Niall so intensive Momente verleiht, dass man unbewusst die Luft anhält. Auch Stuart Campbell als junger Ruben legt eine starke Leistung hin als außer Kontrolle geratener Jugendlicher. Obwohl die beiden einen großen Teil der packenden Serie tragen, wird aber mit den älteren Schauspielern geworben: Jamie Bell spielt den erwachsenen Niall, den älteren Ruben spielt Serienschöpfer Gadd selbst – und zeigt damit wie wandlungsfähig er ist, haben ihn doch die Streamingfans als sensibles Mobbingopfer im Kopf. Ein starkes Stück, mit dem man sich ganz bewusst auseinandersetzen sollte.

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