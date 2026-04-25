„Rentierbaby“-Macher legt jetzt noch eins drauf

Die Entdeckung der Serie ist Mitchell Robertson, der dem jungen Niall so intensive Momente verleiht, dass man unbewusst die Luft anhält. Auch Stuart Campbell als junger Ruben legt eine starke Leistung hin als außer Kontrolle geratener Jugendlicher. Obwohl die beiden einen großen Teil der packenden Serie tragen, wird aber mit den älteren Schauspielern geworben: Jamie Bell spielt den erwachsenen Niall, den älteren Ruben spielt Serienschöpfer Gadd selbst – und zeigt damit wie wandlungsfähig er ist, haben ihn doch die Streamingfans als sensibles Mobbingopfer im Kopf. Ein starkes Stück, mit dem man sich ganz bewusst auseinandersetzen sollte.