„Apex“: Packender Thriller mit Theron und Egerton

Mit „Apex“ erfindet Baltasar Kormákur das Rad nicht neu, zeigt aber, wie man es mit Kreativität bewegen kann. Bereits mit der ersten Szene will der Regisseur unmissverständlich klarmachen, wo der sprichwörtliche Barthel den Most herholt. Wenn Sasha (Charlize Theron) frühmorgens ihren Kopf aus dem Zelt steckt, in dem sie mit Partner Tommy (Eric Bana) übernachtet hat, presst sich uns Zusehern sofort der Schweiß aus der Handfläche. Es handelt sich nämlich um ein Hängezelt, das ganz legere von der norwegischen Trollwand – der mit über 1000 Metern vertikalem Fall höchsten Steilwand Europas – baumelt. Die Nachricht ist angekommen: Mit dieser Frau ist nicht zu spaßen. Unlustig wird auch der weitere Aufstieg – zumindest für Tommy, der es nicht bis zum Gipfel schafft.