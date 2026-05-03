Katastrophale Haltung: 93 Hunde wurden abgenommen!

Erschütternd: Aus erbärmlicher Unterbringung wurden einer heimischen Züchterin 93 Vierbeiner abgenommen und in steirische Tierheime gebracht. Jetzt werden für die Tiere großartige Plätze gesucht.
Eine so dramatisch hohe Zahl von Vierbeinern bei einer Abnahme gab es wohl noch nie – und die Heime, welche sie aufgenommen haben, sind damit zum Bersten voll. „Die Zustände waren furchtbar“, schildert Kathi Gründl, Sprecherin des Aktiven Tierschutzes, der 63 (!) der Hunde unverzüglich unterbringen musste.
„Die Tiere, selbst Mütter mit ihren Babys, waren in kleinen Gitterkäfigen eingesperrt, in Boxen, oft im Stockdunkeln. Der Gestank – entsetzlich.“ Also so, wie man es sonst nur aus schrecklichen „Tierfabriken“ im Ausland kennt. Während „auf der Homepage mit Hunden auf der Wiese, bei Spaziergängen und mit bester Betreuung geworben“ wird, weiß Gründl.
Fakt sei laut zugezogenem Trainer, dass die Tiere kaum Alltag kennengelernt hätten, außerhalb von vier Wänden völlig verloren seien, nicht an der Leine gehen könnten. Ein großer Teil der Hund leide zudem an schmerzhaften Lidfehlstellungen und dadurch chronischen Entzündungen – bei einem ist ein Auge bereits blind, dieses muss entfernt werden.
Operationen notwendig
Auch im Landestierheim Grabenstraße wurde ein Muttertier mit fünf Welpen aufgenommen. Leiterin Susanne Bräuer: „Die Kleinen sind jetzt viereinhalb Monate alt. Wir suchen für sie und die Mama dringend Bestplätze.“ Auch hier waren Operationen notwendig.
Die zuständige Bezirkshauptmannschaft bestätigt die umfassende Abnahme, verweist aber auf das „laufende Verfahren“ und gibt keine Stellungnahme ab.
Züchterin spricht von Hexenjagd
Die Züchterin jedoch findet deutliche Worte: „Ich bin seit vielen Jahren weltweit anerkannte Expertin, habe es geschafft, Erbkrankheiten aus dieser Rasse zu züchten. Und jetzt wird aus dem Nichts eine Hexenjagd auf mich veranstaltet. Ich bin völlig am Ende, auch finanziell ruiniert.“
Die Tiere wären nur temporär so untergebracht gewesen, „weil ich wegen einer Virusinfektion, an der ein ganzer Wurf gestorben ist, die Quarantänestation reaktivieren musste“. 23 Hunde sind derzeit noch bei ihr; alles Weitere werden wohl die Gerichte klären.
Bei Interesse: Aktiver Tierschutz, Tel: 0676/84 24 17 437;
Landestierheim: 0316/68 42 12.
Es wird auch um Spenden wegen der hohen Kosten gebeten.
Konto Aktiver Tierschutz Austria –: IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025.
Konto Landestierschutzverein für Steiermark: AT 676 00 000 000 777 2719
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