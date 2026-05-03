Katastrophale Haltung: 93 Hunde wurden abgenommen!

Fakt sei laut zugezogenem Trainer, dass die Tiere kaum Alltag kennengelernt hätten, außerhalb von vier Wänden völlig verloren seien, nicht an der Leine gehen könnten. Ein großer Teil der Hund leide zudem an schmerzhaften Lidfehlstellungen und dadurch chronischen Entzündungen – bei einem ist ein Auge bereits blind, dieses muss entfernt werden.