Dieses Haus ist einzigartig in ganz Österreich

Dieses Haus soll allen offen stehen

Entscheidend war den Beteiligten dabei vor allem eines: Das Haus soll allen offenstehen. „Viele glauben, das ist nur für Volksgruppenorganisationen“, sagt Attila Somogy, Vorsitzender der Volksgruppe der Ungarn. „Dabei ist unser Bereich nur ein kleiner Teil davon. Und wir zahlen alle Miete.“ Das Haus soll künftig leben. Hier wird diskutiert, gefeiert, musiziert und gearbeitet. Vereine sollen Räume nutzen, Besucher ins Bistro kommen oder Veranstaltungen besuchen. „Vielleicht wird das so etwas wie ein kleines Wiener Kaffeehaus“, sagt Somogy. „Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen.“