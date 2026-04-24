Serie reißt nicht ab: Wieder Friedhöfe geplündert

Ein Kriminalrätsel der morbiden Art gilt es weiterhin für die Polizei in NÖ zu klären. Denn die unheimliche Serie an Grabschändungen reißt nicht ab. Und damit nimmt auch die Jagd auf die dreisten Grabräuber vorerst kein Ende. Seit rund einem Jahr treiben Unbekannte auf heimischen Friedhöfen ihr Unwesen. Ihr Motiv: Goldzähne. Teilweise entwenden die Kriminellen ganze Unterkiefer. 13 Begräbnisstätten wurden bereits heimgesucht.