Gemeinde Götzis legt für 2025 positive Bilanz vor

Höhere Einnahmen als erwartet

Zum besseren Ergebnis haben die Ertragsanteile maßgeblich beigetragen. Diese lagen mit 16,35 Millionen Euro deutlich über jenen des Vorjahres (+5,11 Prozent). Zudem fielen die Gemeindeabgaben um 230.400 Euro höher aus als geplant. Bei den Energiekosten (Strom, Wärme, Gas) konnten 370.000 Euro eingespart werden. Besonders erfreut war Bürgermeister Manfred Böhmwalder über die Entwicklung der Kommunalsteuer: Rund 7 Millionen zahlten die Götzner Betriebe in die Gemeindekassa – eine Steigerung um 5,74 Prozent.