Gemeinde Götzis legt für 2025 positive Bilanz vor

Gute Nachrichten aus der Marktgemeinde Götzis: Was den Rechnungsabschluss 2025 betrifft, wurden die frei verfügbaren Mittel trotz negativer Prognosen noch ins Plus gedreht. Der Überschuss beläuft sich auf immerhin 186.917 Euro.
Am Montagabend genehmigten die Mitglieder der Götzner Gemeindevertretung mehrheitlich den Rechnungsabschluss für das Jahr 2025. Den Erträgen von 43,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 44,16 Millionen Euro gegenüber. Im Vergleich zum Voranschlag 2025 ist das Nettoergebnis um rund 4,2 Millionen Euro besser.
Höhere Einnahmen als erwartet
Zum besseren Ergebnis haben die Ertragsanteile maßgeblich beigetragen. Diese lagen mit 16,35 Millionen Euro deutlich über jenen des Vorjahres (+5,11 Prozent). Zudem fielen die Gemeindeabgaben um 230.400 Euro höher aus als geplant. Bei den Energiekosten (Strom, Wärme, Gas) konnten 370.000 Euro eingespart werden. Besonders erfreut war Bürgermeister Manfred Böhmwalder über die Entwicklung der Kommunalsteuer: Rund 7 Millionen zahlten die Götzner Betriebe in die Gemeindekassa – eine Steigerung um 5,74 Prozent.
Trotz der wirtschaftlichen Disziplin blieb Götzis als Investor aktiv. Insgesamt wurden 11,59 Millionen Euro in wesentliche Projekte investiert. Der größte Einzelposten entfiel dabei auf den Hochwasserschutz, für den einmalig 3,75 Millionen Euro (unter anderem für den Emmebach und den Wildholzrechen Örfla) aufgewendet wurden.
Gemeindeschulden gestiegen
Das Nettovermögen der Gemeinde erhöhte sich um rund 1,13 Millionen Euro auf insgesamt 46,22 Millionen Euro. Bedingt durch umfangreichen Bau- und Sanierungsprojekte stiegen die Gesamtschulden (Gemeinde und GIG) auf 42,66 Millionen Euro an. Für die kommenden Jahre will Bürgermeister Böhmwalder den Sparkurs beibehalten, aber auch Götzis als Wirtschaftsstandort stärken.
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