Landesstraße wird für 1,2 Millionen Euro saniert

In der Regierungssitzung am Dienstag haben die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung die Instandsetzung eines Abschnitts der L190 in Nenzing beschlossen. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern wird der Fahrbahnbelag umfassend erneuert.
„Mit rund 1,2 Millionen Euro investieren wir gezielt in die Verkehrssicherheit und in eine leistungsfähige Infrastruktur für die Bevölkerung“, betont Landesstatthalter Christof Bitschi. Die L190 zähle zu den wichtigen Verkehrsachsen im Walgau und sei entsprechend stark belastet. Altersbedingte Abnutzungen, Witterungseinflüsse und die hohe Verkehrsfrequenz haben zu Schäden wie Spurrinnen, Netzrissen und einer verminderten Griffigkeit geführt. „Diese Mängel machen eine Sanierung notwendig.“
Umsetzung vor Schulbeginn im Herbst
„Ein intaktes Straßennetz ist eine zentrale Voraussetzung für die Lebensqualität der Menschen und ein wichtiger Standortfaktor für unsere Wirtschaft“, erklärt Bitschi. Die Landesregierung habe die Abteilung Straßenbau beauftragt, die weiteren Schritte für die Umsetzung des Bauvorhabens in Angriff zu nehmen. Die Umsetzung der Baumaßnahme sei aus Rücksicht auf den Schulverkehr für die letzten Wochen der Sommerferien geplant.
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