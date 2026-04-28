Landesstraße wird für 1,2 Millionen Euro saniert

Umsetzung vor Schulbeginn im Herbst

„Ein intaktes Straßennetz ist eine zentrale Voraussetzung für die Lebensqualität der Menschen und ein wichtiger Standortfaktor für unsere Wirtschaft“, erklärt Bitschi. Die Landesregierung habe die Abteilung Straßenbau beauftragt, die weiteren Schritte für die Umsetzung des Bauvorhabens in Angriff zu nehmen. Die Umsetzung der Baumaßnahme sei aus Rücksicht auf den Schulverkehr für die letzten Wochen der Sommerferien geplant.