Hypo-Landesbank legt starke Jahresbilanz vor

Knapp zwei Drittel des Kreditgeschäfts in Österreich

Die Forderungen an Firmenkunden nahmen leicht auf 7,8 Milliarden Euro zu, Vorstand Stephan Sausgruber bewertete die Kreditnachfrage dennoch als „sehr verhalten“. Der Schweizer Markt habe sich unter anderen Rahmenbedingungen – mit einem Leitzins von null Prozent für den Schweizer Franken und einem starken Zuzug von Hochqualifizierten, die für Nachfrage gerade auch im Immobilienbereich sorgen – deutlich stabiler entwickelt. In Vorarlberg sei die Nachfrage nach Wohnraum indes nur leicht gestiegen und habe sich vorwiegend auf gebrauchte Immobilien konzentriert. Der größte Teil des Kreditgeschäfts – knapp zwei Drittel – wird in Österreich (64 Prozent) abgewickelt, auf Deutschland entfallen 15 Prozent, auf die Schweiz 13 Prozent und auf das in Italien betriebene Leasing-Geschäft sieben Prozent.