Bankenchef Alge in Summe „mit Ergebnis zufrieden“

Baukredite mit fixen Zinsen

Raiffeisen investiert als Bauherr aktuell in mehrere Wohnbau- und Infrastrukturprojekte. Außerdem wird für Personen unter 40 Jahren auch ein Wohnbaukredit mit Zinsrabatt und fixen Zinsen angeboten. „Die Investition in ein eigenes Heim ist die wichtigste Entscheidung für die Pension“, sagte Alge. Ebenso riet er zu Anlagen in Aktien. „Es wird zu wenig über den Zinseszinseffekt gesprochen: Der ist ein Wunder“, stellte der Vorstandsvorsitzende fest. Auch bei angelegten Kleinbeträgen könne der Zinseffekt über die Jahre „große Kraft“ entfalten.