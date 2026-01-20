Wie klamm sind Vorarlbergs Gemeinden wirklich?

„Politische Debatte anstoßen“

SPÖ-Klubobmann Leiter hat nun eine umfassende Landtagsanfrage zum Thema eingebracht. Unter anderem wollen die Roten wissen, welche Gemeinden als finanziell angespannt eingestuft werden, wie viele Budgets für 2026 nicht genehmigungsfähig sind, welche Hilfsmaßnahmen das Land setzt und wie stark Gemeinden durch gesetzlich vorgegebene Pflichtausgaben belastet werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Krankenhausfinanzierung und den Spitalsbeiträgen, deren Höhe bekanntlich von der Landesregierung festgelegt wird, während die Gemeinden einen fixen Anteil tragen müssen. Leiter betont, dass er mit der Anfrage kein politisches Kleingeld machen, sondern eine breite Debatte anstoßen will: „Wir brauchen faire und stabile Rahmenbedingungen für alle Gemeinden. Dafür braucht es Transparenz, ehrliche Antworten und Reformen bei Aufgabenverteilung und Finanzierung.“